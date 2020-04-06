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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Забайкальский край)

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Забайкальский край)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.04.2020 10:0006.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003566Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Забайкальский край)Административные округа г Москвы /Печать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Забайкальский край)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Забайкальский край, ЗАТО пгт Горный - 1, ул. Таежная, д. 8

    Номер извещения

    ГП003566

    Способ реализации

    Аренда

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное Общество Военторг

    Предмет договора

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Забайкальский край)

    Начальная цена

    33.56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    14544.90

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-03-2020 11:40 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.04.2020 10:00

    Дата и время проведения

    16.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение

    Аукционная документация

    Приложение № 3 Аукционной документации Лот № 1

    Изменения_Восток_2181-А-ВВ.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    433,40 кв.м.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    22444.9

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное Общество Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Минников Иван Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    zakupki@oaovoentorg.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 609-52-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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