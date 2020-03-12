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    Главная / Торги / Поставка масла ROTO - INJECT FLUID NDURANCE фирмы Atlas Copco или эквивалент.

    Поставка масла ROTO - INJECT FLUID NDURANCE фирмы Atlas Copco или эквивалент.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 21:5912.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008952377Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла ROTO - INJECT FLUID NDURANCE фирмы Atlas Copco или эквивалент614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008952377

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка масла ROTO - INJECT FLUID NDURANCE фирмы Atlas Copco или эквивалент.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.03.2020 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_32008952377.pdf

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-72-28

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    NikitinaElena@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитина Елена Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масла ROTO - INJECT FLUID NDURANCE фирмы Atlas Copco или эквивалент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 21:59 GMT +312.03.2020 21:5912.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008952377Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла ROTO - INJECT FLUID NDURANCE фирмы Atlas Copco или эквивалент614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 21:5912.03.2020 21:5912.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008952377Дата и время вскрытия заявок Поставка масла ROTO - INJECT FLUID NDURANCE фирмы Atlas Copco или эквивалент614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 21:5913.04.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008952377Подведение итогов не позднее Поставка масла ROTO - INJECT FLUID NDURANCE фирмы Atlas Copco или эквивалент614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масла ROTO - INJECT FLUID NDURANCE фирмы Atlas Copco или эквивалент

    Начальная цена

    324 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.150

    Масла компрессорные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/631461/name/5e9ed05a481cb6.00799274

    21.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 300.00000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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