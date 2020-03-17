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    Главная / Торги / Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП «Ульяновское» ФСИН России.

    Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП «Ульяновское» ФСИН России.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП "Ульяновское" ФСИН России г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, д. 5а, оф. 23Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008953007

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП «Ульяновское» ФСИН России.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_открытия_доступа_№_32008953007_01.pdf

    Извещение

    Обоснование НМЦК

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УЛЬЯНОВСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
    Все закупки и тендеры ФГУСХП УЛЬЯНОВСКОЕ ФСИН РОССИИ

    Юридический адрес

    433374, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Р-Н ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ, С ЯСАШНАЯ ТАШЛА, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 147,

    Почтовый адрес

    432025, 1й пер. Маяковского, д. 5а, оф. 23

    Контактный телефон

    8 доб.422 доб.79-47-30

    Факс

    Адрес электронной почты

    fgup-ul@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитриев Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, д. 5а, оф. 23

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП "Ульяновское" ФСИН России

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП "Ульяновское" ФСИН России г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, д. 5а, оф. 23

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 09:0017.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008953007Дата и время вскрытия заявок Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП "Ульяновское" ФСИН России г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, д. 5а, оф. 23

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 11:0017.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953007Подведение итогов не позднее Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП "Ульяновское" ФСИН России г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, д. 5а, оф. 23

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953007Подведение итогов не позднее Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП "Ульяновское" ФСИН России г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, д. 5а, оф. 23

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП "Ульяновское" ФСИН России

    Начальная цена

    306 333,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУСХП УЛЬЯНОВСКОЕ ФСИН РОССИИ
    Все закупки и тендеры ФГУСХП УЛЬЯНОВСКОЕ ФСИН РОССИИ

    Адрес местонахождения

    433374, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Р-Н ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ, С ЯСАШНАЯ ТАШЛА, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 147,

    432025, 1й пер. Маяковского, д. 5а, оф. 23

    Классификатор ОКПД2

    46.75.11.000

    Услуги по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75.1

    Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604896/name/5e71cbb497bc44.15503823

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами"

    Кол-во: 20.00000

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