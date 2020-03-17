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Номер извещения
32008953007
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП «Ульяновское» ФСИН России.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433374, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Р-Н ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ, С ЯСАШНАЯ ТАШЛА, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 147,
Почтовый адрес
432025, 1й пер. Маяковского, д. 5а, оф. 23
Контактный телефон
8 доб.422 доб.79-47-30
Факс
Адрес электронной почты
fgup-ul@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриев Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, д. 5а, оф. 23
Закупки и тендеры
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Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП "Ульяновское" ФСИН России
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП "Ульяновское" ФСИН России г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, д. 5а, оф. 23
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 09:0017.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008953007Дата и время вскрытия заявок Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП "Ульяновское" ФСИН России г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, д. 5а, оф. 23
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 11:0017.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953007Подведение итогов не позднее Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП "Ульяновское" ФСИН России г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, д. 5а, оф. 23
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка минерального удобрения для нужд ФГУСХП "Ульяновское" ФСИН России
Начальная цена
306 333,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУСХП УЛЬЯНОВСКОЕ ФСИН РОССИИ
Все закупки и тендеры ФГУСХП УЛЬЯНОВСКОЕ ФСИН РОССИИ
Адрес местонахождения
433374, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Р-Н ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ, С ЯСАШНАЯ ТАШЛА, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 147,
432025, 1й пер. Маяковского, д. 5а, оф. 23
46.75.11.000
46.75.1
Документация лота
Кол-во: 20.00000
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