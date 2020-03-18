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    Главная / Торги / приобретение платформенных электротележек грузоподъемностью 3000 кг

    приобретение платформенных электротележек грузоподъемностью 3000 кг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 18:0018.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003562Дата и время окончания срока приема заявок приобретение платформенных электротележек грузоподъемностью 3000 кгМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003562

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    09-03-20

    Наименование закупки

    приобретение платформенных электротележек грузоподъемностью 3000 кг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 11:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    лот

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 3452 54-68-92

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    DKotorazhuk@zbku.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Которажук Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение платформенных электротележек грузоподъемностью 3000 кг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 18:00 GMT +318.03.2020 18:0018.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003562Дата и время окончания срока приема заявок приобретение платформенных электротележек грузоподъемностью 3000 кгМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 18:0018.03.2020 18:0018.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003562Дата и время вскрытия заявок приобретение платформенных электротележек грузоподъемностью 3000 кгМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2020 18:0016.06.2020 18:0016.06.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003562Подведение итогов не позднее приобретение платформенных электротележек грузоподъемностью 3000 кгМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.06.202016.06.2020 18:0016.06.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003562Подведение итогов не позднее приобретение платформенных электротележек грузоподъемностью 3000 кгМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение платформенных электротележек грузоподъемностью 3000 кг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18

    Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "платформенные электротележки грузоподъемностью 3000 кг"

    Кол-во:

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