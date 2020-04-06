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Наименование процедуры
открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): Автомобиль легковой, TOYOTA CAMRY, Инвентарный номер: 00003716, VIN XW7BF4FK20S109113, Местонахождение: г. Москва, ул. Лестева, 8. к.1. (м. Шаболовская). Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Арктик Билдинг Сервисиз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Москва, ул. Лестева, 8. к.1. (м. Шаболовская)
Номер извещения
ГП003560
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Автомобиль легковой, TOYOTA CAMRY, Инвентарный номер: 00003716, VIN XW7BF4FK20S109113, Местонахождение: г. Москва, ул. Лестева, 8. к.1. (м. Шаболовская).
Начальная цена
970000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-03-2020 11:26 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
07.04.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
- Два комплекта ключей. -Легкосплавные колесные диски R16” и полноразмерное запасное колесо. Резиновые коврики. Коленная подушка безопасности, тонировка заднего и боковых окон, многофункциональный руль, защита картера двигателя. Противоугонная сигнализация. Отопитель, кондиционер задней части салона.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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