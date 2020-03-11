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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина 76.

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина 76.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 18:0011.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003554Дата и время окончания срока приема заявок Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина 76: - Административное здание с пристройкой, назначение: административное. Площадь общая 127,5 кв.м., литер: Б, б, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:998. - Учебный класс с тиром, назначение: учебно-образовательное, пло-щадь общая 83,3 кв.м., литер Г, Г1, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:1211. - Нежилое здание «Гараж», назначение: нежилое, площадь общая 33,4 кв.м., литер Г4, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:1025. - Нежилое здание «Подсобное помещение», назначение: нежилое, площадь общая 18,7 кв.м., литер Г2, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:1026. Здания расположены на земельном участке, принадлежащий на праве собственности; кадастровый номер 23:34:0203008:307, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 608 кв.м., с адресными ориентирами: Краснодарский край, Успенский район, с/о Успенский, с. Успенское, ул. Ленина 76. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина 76.

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина 76

    Номер извещения

    ГП003554

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина 76: - Административное здание с пристройкой, назначение: административное. Площадь общая 127,5 кв.м., литер: Б, б, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:998. - Учебный класс с тиром, назначение: учебно-образовательное, пло-щадь общая 83,3 кв.м., литер Г, Г1, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:1211. - Нежилое здание «Гараж», назначение: нежилое, площадь общая 33,4 кв.м., литер Г4, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:1025. - Нежилое здание «Подсобное помещение», назначение: нежилое, площадь общая 18,7 кв.м., литер Г2, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:1026. Здания расположены на земельном участке, принадлежащий на праве собственности; кадастровый номер 23:34:0203008:307, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 608 кв.м., с адресными ориентирами: Краснодарский край, Успенский район, с/о Успенский, с. Успенское, ул. Ленина 76.

    Начальная цена

    1913010.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-03-2020 11:21 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.03.2020 18:00

    Дата и время проведения

    13.03.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    заявка

    проект договора

    сведения об участнике

    согласие

    извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 356

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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