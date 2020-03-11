Предмет договора

Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина 76: - Административное здание с пристройкой, назначение: административное. Площадь общая 127,5 кв.м., литер: Б, б, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:998. - Учебный класс с тиром, назначение: учебно-образовательное, пло-щадь общая 83,3 кв.м., литер Г, Г1, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:1211. - Нежилое здание «Гараж», назначение: нежилое, площадь общая 33,4 кв.м., литер Г4, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:1025. - Нежилое здание «Подсобное помещение», назначение: нежилое, площадь общая 18,7 кв.м., литер Г2, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:1026. Здания расположены на земельном участке, принадлежащий на праве собственности; кадастровый номер 23:34:0203008:307, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 608 кв.м., с адресными ориентирами: Краснодарский край, Успенский район, с/о Успенский, с. Успенское, ул. Ленина 76.