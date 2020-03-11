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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина 76.
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина 76
Номер извещения
ГП003554
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина 76: - Административное здание с пристройкой, назначение: административное. Площадь общая 127,5 кв.м., литер: Б, б, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:998. - Учебный класс с тиром, назначение: учебно-образовательное, пло-щадь общая 83,3 кв.м., литер Г, Г1, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:1211. - Нежилое здание «Гараж», назначение: нежилое, площадь общая 33,4 кв.м., литер Г4, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:1025. - Нежилое здание «Подсобное помещение», назначение: нежилое, площадь общая 18,7 кв.м., литер Г2, этажность 1, кадастровый номер 23:34:0203008:1026. Здания расположены на земельном участке, принадлежащий на праве собственности; кадастровый номер 23:34:0203008:307, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 608 кв.м., с адресными ориентирами: Краснодарский край, Успенский район, с/о Успенский, с. Успенское, ул. Ленина 76.
Начальная цена
1913010.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-03-2020 11:21 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.03.2020 18:00
Дата и время проведения
13.03.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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