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    Главная / Торги / Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО

    Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003567Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003567

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма догвора с ТЗ

    Инструкция по оформлению и подаче Заявок

    Форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14069

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    larisa.koval@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лариса Васильевна Коваль

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003567Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 16:0016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003567Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 12:0020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003567Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003567Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    • Площадь отвода земельных участков – 20 га; • Количество контуров – 15; • Количество поворотных точек - 100.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Тазовский район, Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождениеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента предоставления Заказчику следующих документов:  оригинала Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Сторонами без замечаний;  оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    68.32.13.120

    Услуги по управлению нежилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма договора с ТЗ

    18.03.2020

    Инструкция по оформлению и подаче Заявок

    18.03.2020

    Форма коммерческого предложения

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Землеустроительные работы"

    Кол-во:

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