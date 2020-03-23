Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения и кондиционирования и реконструкции холодного склада административных зданий

    Выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения и кондиционирования и реконструкции холодного склада административных зданий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956044Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция холодного склада г. Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-Летия ВЛКСМ, 2КемеровоПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008956044

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/КЭС/0015

    Наименование закупки

    Выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения и кондиционирования и реконструкции холодного склада административных зданий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 07:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договора

    ТЗ лот 2

    ТЗ лот 3

    Закупочная документация

    ПВИ_20-КЭС-0015.doc

    ПВИ_20-КЭС-0015_(2).doc

    ПВИ_20-КЭС-0015_(3).doc

    ТЗ_лот_1_(изменен).zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    +7 3842 71-95-28

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    kes.zakupki@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурская Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реконструкция теплоснабжения административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 11:00 GMT +323.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956044Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция теплоснабжения административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4Кемерово

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2020 11:0013.04.2020 11:0013.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956044Подведение итогов не позднее Реконструкция теплоснабжения административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4Кемерово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 11:0013.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956044Подведение итогов не позднее Реконструкция теплоснабжения административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4Кемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реконструкция теплоснабжения административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4

    Начальная цена

    6 298 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Кемерово, проспект Ленина, 90/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ ( ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактур
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    43.22

    Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реконструкция теплоснабжения административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Реконструкция системы кондиционирования административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 11:00 GMT +323.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956044Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция системы кондиционирования административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4Кемерово

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2020 11:0013.04.2020 11:0013.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956044Подведение итогов не позднее Реконструкция системы кондиционирования административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4Кемерово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 11:0013.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956044Подведение итогов не позднее Реконструкция системы кондиционирования административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4Кемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реконструкция системы кондиционирования административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4

    Начальная цена

    2 604 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Кемерово, проспект Ленина, 90/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ ( ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактур
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    43.22

    Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реконструкция системы кондиционирования административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Реконструкция холодного склада г. Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-Летия ВЛКСМ, 2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 11:00 GMT +323.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956044Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция холодного склада г. Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-Летия ВЛКСМ, 2Кемерово

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2020 11:0013.04.2020 11:0013.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956044Подведение итогов не позднее Реконструкция холодного склада г. Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-Летия ВЛКСМ, 2Кемерово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 11:0013.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956044Подведение итогов не позднее Реконструкция холодного склада г. Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-Летия ВЛКСМ, 2Кемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реконструкция холодного склада г. Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-Летия ВЛКСМ, 2

    Начальная цена

    259 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. 50-Летия ВЛКСМ, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ ( ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактур
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    43.3

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Классификатор ОКВЭД2

    43.3

    Работы строительные отделочные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реконструкция холодного склада г. Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-Летия ВЛКСМ, 2"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СФЕРА
    Запрос предложений № ГП225027
    34 Отделочные работы 4го-5го этажа (СКК Петербургский)
    34 Отделочные работы 4го-5го этажа (СКК Петербургский)
    590158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Попозиционная № ГП020225
    Выполнение работ по ремонту здания лаборатории химического анализа на УКПГ Карпенское
    Выполнение работ по ремонту здания лаборатории химического анализа на УКПГ Карпенское
    379723
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.08.2020 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тверь Водоканал
    Запрос предложений № 31603568137
    Запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту насосных станций
    Запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту...
    52224
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.05.2016 11:00(GMT+03:00)
    1 534 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАС
    Попозиционная № ГП138746
    Поставка станочного оборудования и сопутствующих товаров
    Поставка станочного оборудования и сопутствующих товаров
    449080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.03.2021 10:01(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЭЛЕГИЯ
    Запрос предложений № ГП823912
    Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.
    Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.
    188474
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить