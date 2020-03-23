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Номер извещения
32008956044
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения и кондиционирования и реконструкции холодного склада административных зданий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 07:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
Почтовый адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
Контактный телефон
+7 3842 71-95-28
Факс
+7 3842 71-95-28
Адрес электронной почты
kes.zakupki@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гурская Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Кемерово
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Реконструкция теплоснабжения административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 11:00 GMT +323.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956044Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция теплоснабжения административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4Кемерово
Подведение итогов не позднее
13.04.2020 11:0013.04.2020 11:0013.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956044Подведение итогов не позднее Реконструкция теплоснабжения административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4Кемерово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция теплоснабжения административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4
Начальная цена
6 298 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Кемерово, проспект Ленина, 90/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
43.22
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Реконструкция системы кондиционирования административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 11:00 GMT +323.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956044Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция системы кондиционирования административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4Кемерово
Подведение итогов не позднее
13.04.2020 11:0013.04.2020 11:0013.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956044Подведение итогов не позднее Реконструкция системы кондиционирования административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4Кемерово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция системы кондиционирования административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово, проспект Ленина,90/4
Начальная цена
2 604 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Кемерово, проспект Ленина, 90/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
43.22
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Реконструкция холодного склада г. Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-Летия ВЛКСМ, 2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 11:00 GMT +323.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956044Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция холодного склада г. Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-Летия ВЛКСМ, 2Кемерово
Подведение итогов не позднее
13.04.2020 11:0013.04.2020 11:0013.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956044Подведение итогов не позднее Реконструкция холодного склада г. Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-Летия ВЛКСМ, 2Кемерово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция холодного склада г. Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-Летия ВЛКСМ, 2
Начальная цена
259 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. 50-Летия ВЛКСМ, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
43.3
43.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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