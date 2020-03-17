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    Главная / Торги / Закупка дроби ДЧЛ ф2,8мм

    Закупка дроби ДЧЛ ф2,8мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:3017.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003558Дата и время окончания срока приема заявок Закупка дроби ДЧЛ ф2,8 ммКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003558

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    82

    Наименование закупки

    Закупка дроби ДЧЛ ф2,8мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    ГП003558_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка дроби ДЧЛ ф2,8 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:30 GMT +317.03.2020 09:3017.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003558Дата и время окончания срока приема заявок Закупка дроби ДЧЛ ф2,8 ммКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 09:3017.03.2020 09:3017.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003558Дата и время вскрытия заявок Закупка дроби ДЧЛ ф2,8 ммКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2020 14:3030.03.2020 14:3030.03.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003558Подведение итогов не позднее Закупка дроби ДЧЛ ф2,8 ммКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 14:3030.03.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003558Подведение итогов не позднее Закупка дроби ДЧЛ ф2,8 ммКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка дроби ДЧЛ ф2,8 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/619734/name/5e8c3b794e3884.22480186

    07.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дробь ДЧЛ ф2,8 мм"

    Кол-во: 160

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