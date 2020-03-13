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    Главная / Торги / Вырезка заготовок 08Х18Н10Т

    Вырезка заготовок 08Х18Н10Т

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003550Дата и время окончания срока приема заявок Вырезка заготовок 08Х18Н10ТСанкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003550

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Вырезка заготовок 08Х18Н10Т

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.03.2020 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    ГП003550_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    oksana.timina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимина Оксана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вырезка заготовок 08Х18Н10Т

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 09:00 GMT +313.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003550Дата и время окончания срока приема заявок Вырезка заготовок 08Х18Н10ТСанкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 09:0013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003550Дата и время вскрытия заявок Вырезка заготовок 08Х18Н10ТСанкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.202024.04.2020 14:0024.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003550Подведение итогов не позднее Вырезка заготовок 08Х18Н10ТСанкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вырезка заготовок 08Х18Н10Т

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Вырезка заготовок из давальческого в соответствии с запросом

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желаемая отсрочка платежа 30 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.52.20.190

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1099237/name/61a8c080a56510.21254454

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги"

    Кол-во:

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