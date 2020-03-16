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    Главная / Торги / оказание услуг ионного азотирования на давальческое сырье

    оказание услуг ионного азотирования на давальческое сырье

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003551Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг ионного азотирования на давальческое сырьеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003551

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    06-03-20

    Наименование закупки

    оказание услуг ионного азотирования на давальческое сырье

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 11:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003551_second_parts_protocol.rtf

    лот

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 343 270-11-59

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    MAPanova@urbo.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Панова Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг ионного азотирования на давальческое сырье

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 18:00 GMT +316.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003551Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг ионного азотирования на давальческое сырьеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 18:0016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003551Дата и время вскрытия заявок оказание услуг ионного азотирования на давальческое сырьеМосква

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2020 18:0026.05.2020 18:0026.05.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003551Подведение итогов не позднее оказание услуг ионного азотирования на давальческое сырьеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202026.05.2020 18:0026.05.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003551Подведение итогов не позднее оказание услуг ионного азотирования на давальческое сырьеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг ионного азотирования на давальческое сырье

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложения
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    25.61.21

    Услуги по термообработке металлов, кроме нанесения металлических покрытий

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/622849/name/5e904e189abda0.40909700

    10.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги ионного азотирования на давальческое сырье"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    15.04.2019 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
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