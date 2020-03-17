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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003549
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ ЗП-03/20 на право заключения договора на выполнение работ по замене осветительного оборудования в Бизнес-залах: «Космос», «Галактика», «Сочи» и в ВИП-зале «ВВЛ», терминалов «D» и «Е».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 11:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
Почтовый адрес
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
Контактный телефон
+7 495 788-73-62
Факс
--
Адрес электронной почты
av.logachyeva@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Логачева Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Замена осветительного оборудования в Бизнес-залах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 10:00 GMT +317.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003549Дата и время окончания срока приема заявок Замена осветительного оборудования в Бизнес-залахМосква
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 10:0017.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003549Дата и время вскрытия заявок Замена осветительного оборудования в Бизнес-залахМосква
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 15:0031.03.2020 15:0031.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003549Подведение итогов не позднее Замена осветительного оборудования в Бизнес-залахМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена осветительного оборудования в Бизнес-залах
Начальная цена
1 899 214,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соот.с документ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соот.с документ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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