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    Главная / Торги / № ЗП-03/20 на право заключения договора на выполнение работ по замене осветительного оборудования в Бизнес-залах: «Космос», «Галактика», «Сочи» и в ВИП-зале «ВВЛ», терминалов «D» и «Е».

    № ЗП-03/20 на право заключения договора на выполнение работ по замене осветительного оборудования в Бизнес-залах: «Космос», «Галактика», «Сочи» и в ВИП-зале «ВВЛ», терминалов «D» и «Е».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003549Дата и время окончания срока приема заявок Замена осветительного оборудования в Бизнес-залахМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003549

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП-03/20

    Наименование закупки

    № ЗП-03/20 на право заключения договора на выполнение работ по замене осветительного оборудования в Бизнес-залах: «Космос», «Галактика», «Сочи» и в ВИП-зале «ВВЛ», терминалов «D» и «Е».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 11:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    Почтовый адрес

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Контактный телефон

    +7 495 788-73-62

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    av.logachyeva@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Логачева Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Замена осветительного оборудования в Бизнес-залах

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 10:00 GMT +317.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003549Дата и время окончания срока приема заявок Замена осветительного оборудования в Бизнес-залахМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 10:0017.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003549Дата и время вскрытия заявок Замена осветительного оборудования в Бизнес-залахМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 15:0031.03.2020 15:0031.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003549Подведение итогов не позднее Замена осветительного оборудования в Бизнес-залахМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 15:0031.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003549Подведение итогов не позднее Замена осветительного оборудования в Бизнес-залахМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена осветительного оборудования в Бизнес-залах

    Начальная цена

    1 899 214,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соот.с документ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соот.с документ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соот.с документ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Классификатор ОКПД2

    43.21

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена осветительного оборудования в Бизнес-залах"

    Кол-во: 1

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