№ ЗП-03/20 на право заключения договора на выполнение работ по замене осветительного оборудования в Бизнес-залах: «Космос», «Галактика», «Сочи» и в ВИП-зале «ВВЛ», терминалов «D» и «Е».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003549 Уникальный номер закупки Номер закупки ЗП-03/20 Наименование закупки № ЗП-03/20 на право заключения договора на выполнение работ по замене осветительного оборудования в Бизнес-залах: «Космос», «Галактика», «Сочи» и в ВИП-зале «ВВЛ», терминалов «D» и «Е». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация закупки

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП Юридический адрес 141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260 Почтовый адрес 105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А Контактный телефон +7 495 788-73-62 Факс -- Адрес электронной почты av.logachyeva@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Логачева Анастасия Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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