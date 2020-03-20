Корпус 27 Подготовка рельсового пути для монтажа оборудования Кор.1 Ремонт рельсового пути в/о У;32-31 и У;23-22. Корпус 5 Подготовка кранового пути заготовительного участка. Корпус 3б Подготовка рельсового пути в/о М-Л,Л/45 для монтажа оборудования

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008952177 Уникальный номер закупки Номер закупки 218/20-ЗП/С-779 Наименование закупки Корпус 27 Подготовка рельсового пути для монтажа оборудования Кор.1 Ремонт рельсового пути в/о У;32-31 и У;23-22. Корпус 5 Подготовка кранового пути заготовительного участка. Корпус 3б Подготовка рельсового пути в/о М-Л,Л/45 для монтажа оборудования Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА

Все закупки и тендеры АО ИСС Юридический адрес 662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52, Почтовый адрес 662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52 Контактный телефон +7 39197 6-40-76 Факс +7 39197 6-40-76 Адрес электронной почты amm@iss-reshetnev.ru Ф.И.О. контактного лица Ашихмин Михаил Михайлович Место рассмотрения предложений Железногорск Закупки и тендеры Красноярский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru