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Номер извещения
32008952177
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Корпус 27 Подготовка рельсового пути для монтажа оборудования Кор.1 Ремонт рельсового пути в/о У;32-31 и У;23-22. Корпус 5 Подготовка кранового пути заготовительного участка. Корпус 3б Подготовка рельсового пути в/о М-Л,Л/45 для монтажа оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.03.2020 11:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-76
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
amm@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ашихмин Михаил Михайлович
Место рассмотрения предложений
Железногорск
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Корпус 27 Подготовка рельсового пути для монтажа оборудования_x000D_ Кор.1 Ремонт рельсового пути в/о У;32-31 и У;23-22. Корпус 5 Подготовка кранового пути заготовительного участка. Корпус 3б Подготовка рельсового пути в/о М-Л,Л/45 для монтажа оборудования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.03.202025.03.2020 08:4525.03.2020 08:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008952177Подведение итогов не позднее Корпус 27 Подготовка рельсового пути для монтажа оборудования_x000D_ Кор.1 Ремонт рельсового пути в/о У;32-31 и У;23-22. Корпус 5 Подготовка кранового пути заготовительного участка. Корпус 3б Подготовка рельсового пути в/о М-Л,Л/45 для монтажа оборудованияЖелезногорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Корпус 27 Подготовка рельсового пути для монтажа оборудования_x000D_ Кор.1 Ремонт рельсового пути в/о У;32-31 и У;23-22. Корпус 5 Подготовка кранового пути заготовительного участка. Корпус 3б Подготовка рельсового пути в/о М-Л,Л/45 для монтажа оборудования
Начальная цена
6 817 702,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
34 088,51 (сумма блокируется)
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
2045310,84 рублей
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
43.99.90.190
43
Документация лота
Кол-во: 4.00000
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