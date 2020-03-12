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Номер извещения
ГП003569
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Водогрейная электрическая установка; Блок теплоснабжения; Блок горячего водоснабжения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 11:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 925 646-00-39
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
marinev@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марин Евгений Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка водогрейных электрических установок, блоков теплоснабжения, блоков горячего водоснабжения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 11:40 GMT +312.03.2020 11:4012.03.2020 11:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003569Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водогрейных электрических установок, блоков теплоснабжения, блоков горячего водоснабжения.Москва
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 12:0027.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003569Подведение итогов не позднее Поставка водогрейных электрических установок, блоков теплоснабжения, блоков горячего водоснабжения.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка водогрейных электрических установок, блоков теплоснабжения, блоков горячего водоснабжения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
...
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
27.51.25.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 22
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