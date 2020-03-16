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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Контрольно-измерительное оборудование"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Контрольно-измерительное оборудование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 11:5916.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958077Дата и время окончания срока приема заявок Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излученийСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008958077

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    328502

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Контрольно-измерительное оборудование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 12:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    328502_итоговый_протокол.pdf

    Форма Коммерческого предложения № 328 502 ЛОТ № 1.xlsx

    Форма описания поставляемого товара № 328 502 ЛОТ № 1.xlsx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 328 502 ЛОТ № 1.docx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №328 502.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 328 502 ЛОТ № 1.pdf

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №328 502.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958077Подведение итогов не позднее Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излученийСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    Начальная цена

    270 939,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    26.51.4

    Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609190/name/5e7633d4c95f91.16203333

    21.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манометр "

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Манометр кислородный 25МПа"

    Кол-во: 48

    "Позиция 3"

    "Манометр "

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Манометр ацетиленовый 0.4 МПа"

    Кол-во: 48

    "Позиция 5"

    "Манометр ацетиленовый 4.0МПа"

    Кол-во: 48

    "Позиция 6"

    "Манометр "

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Манометр "

    Кол-во: 42

    "Позиция 8"

    "Манометр "

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Манометр "

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Манометр "

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Манометр "

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Манометр "

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Манометр кислородный 2.5МПа"

    Кол-во: 48

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