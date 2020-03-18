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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Контрольно-измерительное оборудование"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Контрольно-измерительное оборудование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 11:5918.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958094Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование специального назначения прочееСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008958094

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    328500

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Контрольно-измерительное оборудование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 12:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    328500_итоговый_протокол.pdf

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 328 500 ЛОТ № 1.pdf

    Документация о запросе предложений в электронной форме №328 500.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №328 500.docx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 328 500 ЛОТ № 1.docx

    Форма Коммерческого предложения № 328 500 ЛОТ № 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование специального назначения прочее

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 11:59 GMT +318.03.2020 11:5918.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958094Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование специального назначения прочееСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008958094Дата и время вскрытия заявок Оборудование специального назначения прочееСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 12:0023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958094Подведение итогов не позднее Оборудование специального назначения прочееСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958094Подведение итогов не позднее Оборудование специального назначения прочееСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование специального назначения прочее

    Начальная цена

    614 286,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    28.9

    Производство прочих машин специального назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610426/name/5e7920b4e93931.16007073

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сенсоры для газоанализаторов"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Сенсоры для газоанализаторов"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Сенсор "

    Кол-во: 180

    "Позиция 4"

    "Сенсор "

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Блок датчика"

    Кол-во: 10

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