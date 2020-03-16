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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме по номенклатурной группе "Запасные части,оборудование, аксессуары"

    Запрос котировок в электронной форме по номенклатурной группе "Запасные части,оборудование, аксессуары"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 11:5916.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958103Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировокСогласно документации по проведению Запрос котировок в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008958103

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    328497

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме по номенклатурной группе "Запасные части,оборудование, аксессуары"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.03.2020 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    328497_итоговый_протокол.pdf

    Проект договора по запросу котировок в электронной форме № 328 497 ЛОТ № 1.pdf

    Техническое задание по запросу котировок в электронной форме № 328 497 ЛОТ № 1.docx

    Извещение об осуществлении запроса котировок в электронной форме №328 497.docx

    Форма Коммерческого предложения № 328 497 ЛОТ № 1.xlsx

    Приложение №1 к извещению об осуществлении запроса котировок в электронной форме №328 497.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос котировок в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 11:59 GMT +316.03.2020 11:5916.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958103Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировокСогласно документации по проведению Запрос котировок в электронной форме

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 12:0016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008958103Дата и время вскрытия заявок Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировокСогласно документации по проведению Запрос котировок в электронной форме

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958103Подведение итогов не позднее Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировокСогласно документации по проведению Запрос котировок в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    Начальная цена

    1 087 726,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос котировок в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос котировок в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос котировок в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.110

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609182/name/5e75f9b346ccd4.56139347

    21.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вилка подкладная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Вилка подкладная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Переходник резьбовой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Переходник резьбовой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Переводник переходной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Долото шарошечное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Долото шарошечное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Долото шарошечное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Элеватор буровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Труба"

    Кол-во: 24

    "Позиция 11"

    "Кольцо распорное"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Прокладка для УРБ-2А-2 НБ-32"

    Кол-во: 48

    "Позиция 13"

    "Уплотнение втулки "

    Кол-во: 16

    "Позиция 14"

    "Съемник сёдел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Съемник втулок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Поршень для буровых насосов НБ-32,НБ-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Манжета"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Гайка штока поршня"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Контргайка штока поршня"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Шток поршня"

    Кол-во: 4

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