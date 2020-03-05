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Наименование процедуры
Реализация лома черных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Номер извещения
ГП003812
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
Предмет договора
Стружка легированная 16ХНМД негабаритная в количестве 33 тонны (+10%), выставление засора предусмотрено не более 0,5 %
Начальная цена
12500.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.03.2020 15:00
Дата и время проведения
05.03.2020 15:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Стружка легированная 16ХНМД
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7552
Адрес электронной почты
Maksim.Petunov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петунов Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Контактное лицо продавца/инициатора
Петунов Максим Олегович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sales_specsteel@omzglobal.com
Телефон продавца/инициатора
+7 812 322-84-38
Адрес местонахождения продавца/инициатора
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
На основании процедуры реализации
Требования, предъявляемые к Участнику
Участники процедуры, обязаны приложить следующий комплект документов: 1. устав организации; 2. свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года) 3. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 5. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ подтверждающий местонахождение контрагента.); 8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 9. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату; 10. лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Желающим осуществить осмотр лома, необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте Maksim.Petunov@omzglobal.com
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Приемка товара осуществляется на месте, до момента погрузки в транспортное средство Покупателя на складе Поставщика, претензии по качеству после погрузку товара не принимаются. Погрузочные работы осуществляется за счет ПРОДАВЦА. Срок выборка Товара - до 31 марта 2020 г Покупатель выступает в качестве налогового агента в части уплаты НДС, исчисленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация лома черных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Номер извещения
ГП003812
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
Предмет договора
Стружка легированная 16ХНМ негабаритная в количестве 67тонн (+10%), выставление засора предусмотрено не более 0,5 %
Начальная цена
12500.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.03.2020 15:00
Дата и время проведения
05.03.2020 15:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Стружка легированная 16ХНМ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7552
Адрес электронной почты
Maksim.Petunov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петунов Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Контактное лицо продавца/инициатора
Петунов Максим Олегович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sales_specsteel@omzglobal.com
Телефон продавца/инициатора
+7 812 322-84-38
Адрес местонахождения продавца/инициатора
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
На основании процедуры реализации
Требования, предъявляемые к Участнику
Участники процедуры, обязаны приложить следующий комплект документов: 1. устав организации; 2. свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года) 3. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 5. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ подтверждающий местонахождение контрагента.); 8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 9. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату; 10. лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Желающим осуществить осмотр лома, необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте Maksim.Petunov@omzglobal.com
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Приемка товара осуществляется на месте, до момента погрузки в транспортное средство Покупателя на складе Поставщика, претензии по качеству после погрузку товара не принимаются. Погрузочные работы осуществляется за счет ПРОДАВЦА. Срок выборка Товара - до 31 марта 2020 г Покупатель выступает в качестве налогового агента в части уплаты НДС, исчисленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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