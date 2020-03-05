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    Главная / Торги / Реализация лома черных металлов

    Реализация лома черных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003812Дата и время окончания срока приема заявок Стружка легированная 16ХНМ негабаритная в количестве 67тонн (+10%), выставление засора предусмотрено не более 0,5 %КолпиноПечать
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    Лот 1
    Лот 2

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация лома черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Номер извещения

    ГП003812

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Предмет договора

    Стружка легированная 16ХНМД негабаритная в количестве 33 тонны (+10%), выставление засора предусмотрено не более 0,5 %

    Начальная цена

    12500.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.03.2020 15:00

    Дата и время проведения

    05.03.2020 15:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение

    ГП003812_прото.рассмотрения.rtf

    ГП003812оконч.протокол_по_Лоту_1.rtf

    ГП003812_оконч.протокол_по_Лоту_2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Стружка легированная 16ХНМД

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7552

    Адрес электронной почты

    Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунов Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Петунов Максим Олегович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sales_specsteel@omzglobal.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 322-84-38

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    На основании процедуры реализации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участники процедуры, обязаны приложить следующий комплект документов: 1. устав организации; 2. свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года) 3. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 5. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ подтверждающий местонахождение контрагента.); 8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 9. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату; 10. лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающим осуществить осмотр лома, необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Приемка товара осуществляется на месте, до момента погрузки в транспортное средство Покупателя на складе Поставщика, претензии по качеству после погрузку товара не принимаются. Погрузочные работы осуществляется за счет ПРОДАВЦА. Срок выборка Товара - до 31 марта 2020 г Покупатель выступает в качестве налогового агента в части уплаты НДС, исчисленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация лома черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Номер извещения

    ГП003812

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Предмет договора

    Стружка легированная 16ХНМ негабаритная в количестве 67тонн (+10%), выставление засора предусмотрено не более 0,5 %

    Начальная цена

    12500.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.03.2020 15:00

    Дата и время проведения

    05.03.2020 15:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение

    ГП003812_прото.рассмотрения.rtf

    ГП003812оконч.протокол_по_Лоту_1.rtf

    ГП003812_оконч.протокол_по_Лоту_2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Стружка легированная 16ХНМ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7552

    Адрес электронной почты

    Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунов Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Петунов Максим Олегович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sales_specsteel@omzglobal.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 322-84-38

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    На основании процедуры реализации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участники процедуры, обязаны приложить следующий комплект документов: 1. устав организации; 2. свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года) 3. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 5. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ подтверждающий местонахождение контрагента.); 8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 9. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату; 10. лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающим осуществить осмотр лома, необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Приемка товара осуществляется на месте, до момента погрузки в транспортное средство Покупателя на складе Поставщика, претензии по качеству после погрузку товара не принимаются. Погрузочные работы осуществляется за счет ПРОДАВЦА. Срок выборка Товара - до 31 марта 2020 г Покупатель выступает в качестве налогового агента в части уплаты НДС, исчисленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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