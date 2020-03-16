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    Главная / Торги / Поставка профнастила оцинкованного с покрытием полиэстер на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"

    Поставка профнастила оцинкованного с покрытием полиэстер на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008952803Дата и время окончания срока приема заявок Поставка профнастила оцинкованного с покрытием полиэстер на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"г. БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008952803

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка профнастила оцинкованного с покрытием полиэстер на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    04.03.2020 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_32008952803_проф_лист_ВОС-2.pdf

    закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка профнастила оцинкованного с покрытием полиэстер на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008952803Дата и время окончания срока приема заявок Поставка профнастила оцинкованного с покрытием полиэстер на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"г. Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008952803Дата и время вскрытия заявок Поставка профнастила оцинкованного с покрытием полиэстер на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"г. Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 08:0030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008952803Подведение итогов не позднее Поставка профнастила оцинкованного с покрытием полиэстер на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"г. Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008952803Подведение итогов не позднее Поставка профнастила оцинкованного с покрытием полиэстер на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"г. Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка профнастила оцинкованного с покрытием полиэстер на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"

    Начальная цена

    455 371,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания (приложения №1)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    24.3

    Полуфабрикаты стальные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    24.3

    Производство прочих стальных изделий первичной обработкой

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611797/name/5e7ac2d6966ed3.44351691

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих стальных изделий первичной обработкой"

    Кол-во:

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