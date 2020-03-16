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    Главная / Торги / Поставка печатного оборудования

    Поставка печатного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 23:5916.03.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003557Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печатного оборудованияСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003557

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка печатного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    04.03.2020 11:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение № 03/ГЭС/СПБ/04.03.2020/МИ

    Документация о маркетинговых исследованиях №03/ГЭС/СПБ/04.03.2020/МИ

    Проект договора_приложение 1

    Методика анализа заявко Участников_приложение 3

    Приложение 1 к форме 1_коммерческое предложение

    Приложение 2_техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТ ПРОДАЖИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"

    Юридический адрес

    194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555

    Почтовый адрес

    197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171

    Контактный телефон

    +7 812 332-46-36 доб. 2021

    Факс

    +7 812 677-09-77

    Адрес электронной почты

    o.lupareva@spb.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лупарева Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка печатного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 23:59 GMT +316.03.2020 23:5916.03.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003557Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печатного оборудованияСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 23:5916.03.2020 23:5916.03.2020 23:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003557Дата и время вскрытия заявок Поставка печатного оборудованияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 23:5920.03.2020 23:5920.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003557Подведение итогов не позднее Поставка печатного оборудованияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 23:5920.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003557Подведение итогов не позднее Поставка печатного оборудованияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка печатного оборудования

    Начальная цена

    776 930,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"

    Адрес местонахождения

    194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555

    197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171

    Классификатор ОКПД2

    46.51

    Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка печатного оборудования г. Санкт-Петербург"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "поставка печатного оборудования г. Москва"

    Кол-во: 2

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