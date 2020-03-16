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Номер извещения
ГП003557
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка печатного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
04.03.2020 11:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555
Почтовый адрес
197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171
Контактный телефон
+7 812 332-46-36 доб. 2021
Факс
+7 812 677-09-77
Адрес электронной почты
o.lupareva@spb.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лупарева Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка печатного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 23:59 GMT +316.03.2020 23:5916.03.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003557Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печатного оборудованияСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 23:5916.03.2020 23:5916.03.2020 23:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003557Дата и время вскрытия заявок Поставка печатного оборудованияСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 23:5920.03.2020 23:5920.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003557Подведение итогов не позднее Поставка печатного оборудованияСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка печатного оборудования
Начальная цена
776 930,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
Адрес местонахождения
194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555
197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171
46.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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