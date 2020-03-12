Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку специальных гальванических реактивов.

    Право заключения договора на поставку специальных гальванических реактивов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951851Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гальванических реактивовСанкт-Петербург. пр-т Обуховской Обороны, 120Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008951851

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку специальных гальванических реактивов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 10:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№201_от_17.03.2020.pdf

    Извещение о проведении запроса котировок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург. пр-т Обуховской Обороны, 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гальванических реактивов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 23:5924.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951851Подведение итогов не позднее Поставка гальванических реактивовСанкт-Петербург. пр-т Обуховской Обороны, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гальванических реактивов

    Начальная цена

    1 835 354,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка специальных гальванических реактивов, ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Извещению № 32/036-2020). Поставка эквивалентов (аналогов) не предусмотрена на основании подпункта 1 пункта 3 пункта 6.1. статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Организация доставки Товара осуществляется силами Покупателя. Покупатель осуществляет самовывоз Товара от Поставщика, находящегося на территории Санкт-Петербурга, либо с терминала транспортной компании, в случае иногородней поставки: самовывоз со склада Поставщика, находящегося на территории Санкт-Петербурга, с указанием точного адреса; иногородний Поставщик организует и оплачивает доставку Товара через Транспортную компанию до терминала выдачи в Санкт-Петербурге.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар поставляется партиями в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки Поставщику в письменной форме (по электронной почте или факсу) и подписания Сторонами отдельного договора на поставку партии Товара, в соответствии с заявленным количеством, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №32/036-2020). Оплата Товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после осуществления поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    20.13

    Вещества химические неорганические основные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604282/name/5e70d3b1275547.86196690

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 2200.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211030066
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку химреагентов (коагулянтов и аммония сернокислого), проводимого консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «РВК-Архангельск», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», АО «ОмскВодоканал», ООО «Тюмень Водоканал».
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения...
    584848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    235 051 986
    Лоты:
    1
    Регионы 5:
    Алтайский край
    Все регионы
    Алтайский край, Архангельская область, Омская область, Оренбургская область, Тюменская область
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211030065
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку химреагентов (флокулянтов), проводимого консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «РВК-Архангельск», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», ООО «РВК-Воронеж», ООО «Краснодар Водоканал», АО «ОмскВодоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Тюмень Водоканал».
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения...
    584441
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    129 477 527
    Лоты:
    1
    Регионы 7:
    Тюменская область
    Все регионы
    Тюменская область, Оренбургская область, Омская область, Краснодарский край, Воронежская область, Алтайский край, Архангельская область
    Водоканал-59
    Запрос (ценовых) котировок № 32110281323
    Поставка полиоксихлорида алюминия
    Поставка полиоксихлорида алюминия
    484733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    604 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить