Право заключения договора на поставку специальных гальванических реактивов.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Товар поставляется партиями в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки Поставщику в письменной форме (по электронной почте или факсу) и подписания Сторонами отдельного договора на поставку партии Товара, в соответствии с заявленным количеством, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №32/036-2020). Оплата Товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после осуществления поставки.