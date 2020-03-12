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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008951841
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОСТАВКА ЛИСТА АСБОСТАЛЬНОГО ЛА-1 #1,75 (675Х512)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.03.2020 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-85-84
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbkha.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бутузова Лилия Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПОСТАВКА ЛИСТА АСБОСТАЛЬНОГО ЛА-1 #1,75 (675Х512)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОСТАВКА ЛИСТА АСБОСТАЛЬНОГО ЛА-1 #1,75 (675Х512)
Начальная цена
404 682,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара до терминала транспортной компании в г. Воронеже или до склада Покупателя за счет Поставщика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
23.99.11.130
23.99
Документация лота
Кол-во: 600.00000
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