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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой коррозионностойкой: Лот 1: поставка стали листовой; Лот 2: поставка стали листовой; Лот 3: поставка стали листовой.

    Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой коррозионностойкой: Лот 1: поставка стали листовой; Лот 2: поставка стали листовой; Лот 3: поставка стали листовой.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951833Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовойХимкиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008951833

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой коррозионностойкой: Лот 1: поставка стали листовой; Лот 2: поставка стали листовой; Лот 3: поставка стали листовой.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    04.03.2020 10:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание_лот1

    проект договора_лот1

    техническое задание_лот2

    типовая форма гарантии

    проект договора_лот3

    проект договора_лот2

    Решение_№_о_внесении_изменений4.docx

    ЭА_сталь_листовая_размещение5.docx

    техническое задание_лот3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-41-52

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    kseniya.shmeleva@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шмелёва Ксения Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стали листовой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.04.2020 12:00 GMT +330.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951833Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой Химки

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.05.2020 12:0008.05.2020 12:0008.05.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008951833Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой Химки

    Дата и время проведения

    12.05.2020 12:0012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008951833Дата и время проведения Поставка стали листовой Химки

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2020 12:0015.05.2020 12:0015.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951833Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.202015.05.2020 12:0015.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951833Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали листовой

    Начальная цена

    8 728 727,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    43 643,64 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    43 643,64

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проект договора, технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проект договора, технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проект договора, технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.33.000

    Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 3713.00000

    Лот 2

    Поставка стали листовой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.04.2020 12:00 GMT +330.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951833Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовойХимки

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.05.2020 12:0008.05.2020 12:0008.05.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008951833Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовойХимки

    Дата и время проведения

    12.05.2020 12:0012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008951833Дата и время проведения Поставка стали листовойХимки

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2020 12:0015.05.2020 12:0015.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951833Подведение итогов не позднее Поставка стали листовойХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.202015.05.2020 12:0015.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951833Подведение итогов не позднее Поставка стали листовойХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали листовой

    Начальная цена

    1 085 942,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.33.000

    Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 505.00000

    Лот 3

    Поставка стали листовой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.04.2020 12:00 GMT +330.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951833Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовойХимки

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.05.2020 12:0008.05.2020 12:0008.05.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008951833Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовойХимки

    Дата и время проведения

    12.05.2020 12:0012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008951833Дата и время проведения Поставка стали листовойХимки

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2020 12:0015.05.2020 12:0015.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951833Подведение итогов не позднее Поставка стали листовойХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.202015.05.2020 12:0015.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951833Подведение итогов не позднее Поставка стали листовойХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали листовой

    Начальная цена

    1 647 942,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.33.000

    Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 746.00000

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