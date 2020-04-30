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Номер извещения
32008951833
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой коррозионностойкой: Лот 1: поставка стали листовой; Лот 2: поставка стали листовой; Лот 3: поставка стали листовой.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
04.03.2020 10:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-52
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
kseniya.shmeleva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмелёва Ксения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка стали листовой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2020 12:00 GMT +330.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951833Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой Химки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.05.2020 12:0008.05.2020 12:0008.05.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008951833Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой Химки
Дата и время проведения
12.05.2020 12:0012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008951833Дата и время проведения Поставка стали листовой Химки
Подведение итогов не позднее
15.05.2020 12:0015.05.2020 12:0015.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951833Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали листовой
Начальная цена
8 728 727,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
43 643,64 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с условиями закупочной документации, проект договора, технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с условиями закупочной документации, проект договора, технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
24.10.33.000
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3713.00000
Поставка стали листовой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2020 12:00 GMT +330.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951833Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовойХимки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.05.2020 12:0008.05.2020 12:0008.05.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008951833Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовойХимки
Дата и время проведения
12.05.2020 12:0012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008951833Дата и время проведения Поставка стали листовойХимки
Подведение итогов не позднее
15.05.2020 12:0015.05.2020 12:0015.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951833Подведение итогов не позднее Поставка стали листовойХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали листовой
Начальная цена
1 085 942,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
24.10.33.000
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 505.00000
Поставка стали листовой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2020 12:00 GMT +330.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951833Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовойХимки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.05.2020 12:0008.05.2020 12:0008.05.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008951833Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовойХимки
Дата и время проведения
12.05.2020 12:0012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008951833Дата и время проведения Поставка стали листовойХимки
Подведение итогов не позднее
15.05.2020 12:0015.05.2020 12:0015.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951833Подведение итогов не позднее Поставка стали листовойХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали листовой
Начальная цена
1 647 942,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
24.10.33.000
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 746.00000
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