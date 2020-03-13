Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в МАОУ "Ушарбайская средняя образовательная школа"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после подписания сторонами акта КС-2 , КС-3 и при наличии у Заказчика счета - фактуры с приложением требуемых документов и соблюдения норм их оформления