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Номер извещения
32008951950
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в МАОУ "Ушарбайская средняя образовательная школа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 10:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
673462, Российская Федерация, Забайкальский край, Могойтуйский, с.Ушарбай, Дугарова, 14
Почтовый адрес
673462, Российская Федерация, Забайкальский край, Могойтуйский, с.Ушарбай, Дугарова, 14
Контактный телефон
+7 924 471-44-53
Факс
Адрес электронной почты
urieva@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жемьянова Цындыма Ивановна
Место рассмотрения предложений
Могойтуйский
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Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в МАОУ "Ушарбайская средняя образовательная школа"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 05:00 GMT +313.03.2020 05:0013.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951950Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в МАОУ "Ушарбайская средняя образовательная школа"Могойтуйский
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 05:0013.03.2020 05:0013.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008951950Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в МАОУ "Ушарбайская средняя образовательная школа"Могойтуйский
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 05:0013.03.2020 05:0013.03.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951950Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в МАОУ "Ушарбайская средняя образовательная школа"Могойтуйский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в МАОУ "Ушарбайская средняя образовательная школа"
Начальная цена
3 799 511,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
673462, Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Ушарбай, ул. Дугарова, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАОУ УСОШ
Все закупки и тендеры МАОУ УСОШ
Адрес местонахождения
673462, Российская Федерация, Забайкальский край, Могойтуйский, с.Ушарбай, Дугарова, 14
41.20.4
41.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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