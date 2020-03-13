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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту экскаваторов (Сыктывкар)

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту экскаваторов (Сыктывкар)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию экскаваторов KOMATSU (СМРГ)Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008951784

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    12/2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту экскаваторов (Сыктывкар)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 10:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    Форма Коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию экскаваторов KOMATSU (СМРГ)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию экскаваторов KOMATSU (СМРГ)Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию экскаваторов KOMATSU (СМРГ)

    Начальная цена

    240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Коми, г. СыктывкарРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и порядок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания без замечаний акта выполненных работ и выставленного Исполнителем счёта-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства. Срок действия договора – с момента заключения по 31.12.2020.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    45.20.11.000

    Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.1

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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