Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту экскаваторов (Ухта)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и порядок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания без замечаний акта выполненных работ и выставленного Исполнителем счёта-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства. Срок действия договора – с момента заключения по 31.12.2020.