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    Главная / Торги / Разработка и поставка вводно-распределительного оборудования, АВЗ «№6» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Разработка и поставка вводно-распределительного оборудования, АВЗ «№6» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951523Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и поставка вводно-распределительного оборудования, АВЗ «№6» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008951523

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка и поставка вводно-распределительного оборудования, АВЗ «№6» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    04.03.2020 09:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_3208951523_ВРУ_АВЗ_№6.pdf

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка и поставка вводно-распределительного оборудования, АВЗ «№6» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951523Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и поставка вводно-распределительного оборудования, АВЗ «№6» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008951523Дата и время вскрытия заявок Разработка и поставка вводно-распределительного оборудования, АВЗ «№6» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 06:0030.04.2020 06:0030.04.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951523Подведение итогов не позднее Разработка и поставка вводно-распределительного оборудования, АВЗ «№6» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 06:0030.04.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951523Подведение итогов не позднее Разработка и поставка вводно-распределительного оборудования, АВЗ «№6» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка и поставка вводно-распределительного оборудования, АВЗ «№6» для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    452 804,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложения №1 - техническое задание

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Барнаул, ул. Власихинская, 49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13

    Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611798/name/5e7ac33bb19522.09160665

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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    Попозиционная
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.05.2021 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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