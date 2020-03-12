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    Главная / Торги / Топографическая съемка земельного участка и подготовка схемы границ предполагаемых к использованию земель

    Топографическая съемка земельного участка и подготовка схемы границ предполагаемых к использованию земель

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951800Дата и время окончания срока приема заявок Топографическая съемка земельного участка и подготовка схемы границ предполагаемых к использованию земель г.Тула ул.М.Тореза, 5а Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008951800

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Топографическая съемка земельного участка и подготовка схемы границ предполагаемых к использованию земель

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 10:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Техническое задание

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    Почтовый адрес

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Контактный телефон

    +7 4872 25-24-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    NesterovaNA@tulaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестерова Наталья Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Топографическая съемка земельного участка и подготовка схемы границ предполагаемых к использованию земель

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 17:3017.03.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951800Подведение итогов не позднее Топографическая съемка земельного участка и подготовка схемы границ предполагаемых к использованию земель г.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Топографическая съемка земельного участка и подготовка схемы границ предполагаемых к использованию земель

    Начальная цена

    285 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией и техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    74.9

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.1

    Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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