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Номер извещения
32008951794
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по ремонту спутникового модема SatWay-SS2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87
Факс
Адрес электронной почты
vyakovlev@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлев Виктор Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по ремонту спутникового модема SatWay-SS2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 11:00 GMT +316.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951794Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту спутникового модема SatWay-SS2Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 11:0016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008951794Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту спутникового модема SatWay-SS2Москва
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 16:0027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951794Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту спутникового модема SatWay-SS2Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту спутникового модема SatWay-SS2
Начальная цена
740 690,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
33.13.19.000
33.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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