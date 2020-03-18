Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Срок поставки не позднее 30.04.20г. но не более 40 (сорок) рабочих дней с момента оплаты аванса. 2. В стоимость оборудования необходимо включить: - доставку до указанного адреса - погрузочно-разгрузочные работы (при необходимости). 3. Условия оплаты: - 10 % (десять процентов) от стоимости партии товара, указанной в спецификации к договору, Покупатель оплачивает до поставки товара (частичная предварительная оплата) в течение 10 (десять) календарных дней с даты с даты подписания договора и спецификации; - 90 % (девяносто процентов) от стоимости товара, указанной в спецификации к договору, Покупатель оплачивает в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи (поставки) товара Покупателю, которая определяется датой подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).