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    Главная / Торги / закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003529Дата и время окончания срока приема заявок закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003529

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003529_second_parts_protocol_лот_1.rtf

    ГП003529_second_parts_protocol_ло_2.rtf

    ГП003529_second_parts_protocol_лот_1.rtf

    ГП003529_second_parts_protocol_лот_3.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 520

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    tupikov.eb@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тупиков Евгений Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003529Дата и время окончания срока приема заявок закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003529Дата и время вскрытия заявок закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 13:0023.03.2020 13:0023.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003529Подведение итогов не позднее закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 13:0023.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003529Подведение итогов не позднее закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 (одна) единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Челябинск, ул. Радонежская, 36.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Срок поставки не позднее 30.04.20г. но не более 40 (сорок) рабочих дней с момента оплаты аванса. 2. В стоимость оборудования необходимо включить: - доставку до указанного адреса - погрузочно-разгрузочные работы (при необходимости). 3. Условия оплаты: - 10 % (десять процентов) от стоимости партии товара, указанной в спецификации к договору, Покупатель оплачивает до поставки товара (частичная предварительная оплата) в течение 10 (десять) календарных дней с даты с даты подписания договора и спецификации; - 90 % (девяносто процентов) от стоимости товара, указанной в спецификации к договору, Покупатель оплачивает в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи (поставки) товара Покупателю, которая определяется датой подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    29.20.23.120

    Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    17.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/632444/name/5e9ff8e55e4b62.13628947

    22.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/632459/name/5e9ffa86638116.37054003

    22.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "полуприцеп-цистерна объем 36 м.куб. для перевозки СУГ"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 10:00 GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003529Дата и время окончания срока приема заявок закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003529Дата и время вскрытия заявок закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 13:0023.03.2020 13:0023.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003529Подведение итогов не позднее закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 13:0023.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003529Подведение итогов не позднее закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 (одна) единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ростовская область, г. Ростов на Дону, пер. Дунаевского, 27/45.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Срок поставки не позднее 30.04.20г. но не более 40 (сорок) рабочих дней с момента оплаты аванса. 2. В стоимость оборудования необходимо включить: - доставку до указанного адреса - погрузочно-разгрузочные работы (при необходимости). 3. Условия оплаты: - 10 % (десять процентов) от стоимости партии товара, указанной в спецификации к договору, Покупатель оплачивает до поставки товара (частичная предварительная оплата) в течение 10 (десять) календарных дней с даты с даты подписания договора и спецификации; - 90 % (девяносто процентов) от стоимости товара, указанной в спецификации к договору, Покупатель оплачивает в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи (поставки) товара Покупателю, которая определяется датой подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    29.20.23.120

    Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    17.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/632453/name/5e9ffa35b53998.83890221

    22.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "полуприцеп-цистерна объем 36 м.куб. для перевозки СУГ"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 10:00 GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003529Дата и время окончания срока приема заявок закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003529Дата и время вскрытия заявок закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 13:0023.03.2020 13:0023.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003529Подведение итогов не позднее закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 13:0023.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003529Подведение итогов не позднее закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка полуприцепов-цистерн (ППЦТ-36) предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) для ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 (одна) единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Волгоград, ул. Смольная, д.30.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Срок поставки не позднее 30.04.20г. но не более 40 (сорок) рабочих дней с момента оплаты аванса. 2. В стоимость оборудования необходимо включить: - доставку до указанного адреса - погрузочно-разгрузочные работы (при необходимости). 3. Условия оплаты: - 10 % (десять процентов) от стоимости партии товара, указанной в спецификации к договору, Покупатель оплачивает до поставки товара (частичная предварительная оплата) в течение 10 (десять) календарных дней с даты с даты подписания договора и спецификации; - 90 % (девяносто процентов) от стоимости товара, указанной в спецификации к договору, Покупатель оплачивает в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи (поставки) товара Покупателю, которая определяется датой подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    29.20.23.120

    Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    17.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/632464/name/5e9ffb1dbf8de9.57623499

    22.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "полуприцеп-цистерна объем 36 м.куб. для перевозки СУГ"

    Кол-во: 1

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