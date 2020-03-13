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    Главная / Торги / запорно-пломбировочное устройство БЛОК-ГАРАНТ М

    запорно-пломбировочное устройство БЛОК-ГАРАНТ М

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003533Дата и время окончания срока приема заявок поставка ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА БЛОК-ГАРАНТ М,согласно тех.задания цеха и документации. ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003533

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запорно-пломбировочное устройство БЛОК-ГАРАНТ М

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 10:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех.задание на ЗПУ

    Приложение №1 Спец-ция закуп

    1. Договор. Закуп

    ГПБ ДОКУМЕНТАЦИЯ Зцен по ПОЛОЖЕНИЮ 5.2 ЗПУ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-52-23

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    YuliyaChernysheva@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернышева Юлия Артуровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    поставка ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА БЛОК-ГАРАНТ М,согласно тех.задания цеха и документации.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 12:00 GMT +313.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003533Дата и время окончания срока приема заявок поставка ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА БЛОК-ГАРАНТ М,согласно тех.задания цеха и документации. Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2020 12:0013.04.2020 12:0013.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003533Подведение итогов не позднее поставка ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА БЛОК-ГАРАНТ М,согласно тех.задания цеха и документации. Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 12:0013.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003533Подведение итогов не позднее поставка ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА БЛОК-ГАРАНТ М,согласно тех.задания цеха и документации. Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    поставка ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА БЛОК-ГАРАНТ М,согласно тех.задания цеха и документации.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации. 1) Обязательное наличие сертификата соответствия и / или оригинальных паспортов; С поставляемой продукцией предоставить заверенные сертификаты качества товара, выданные производителем, по каждой позиции, либо один, на всю партию товара. 2) Год выпуска продукции не ранее 2020г

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад ООО "Мечел Материалы"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1.Рекомендуемые условия оплаты: в течение 60 календарных дней после поставки 2.Рекомендуемые условия поставки: в течение 30 календарных дней после заключения договора. 3.Срок подписания договора и спецификации после отправки на электронную почту или по факсу - 5 дней. По окончании 5 дней коммерческое предложение, поданное в ходе торгов, считается недействительным. В этом случае к рассмотрению принимается следующее по цене предложение. При прикреплении коммерческого предложения, обязательно указывать срок его действия. Без указания срока действия - коммерческое предложение считается недействительным. Подписание договора поставки в типовой форме ООО Мечел-Материалы, без протоколов разногласий (см.вложение); 4) Данная процедура не является конкурсом или публичной офертой и не регулируется ст. 447-449 и 1057-1061 ГК РФ. Организатор запроса предложений вправе отказаться от всех поступивших предложений, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.292

    Пломбиры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО БЛОК-ГАРАНТ М"

    Кол-во: 4310

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