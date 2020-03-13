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Номер извещения
ГП003533
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запорно-пломбировочное устройство БЛОК-ГАРАНТ М
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 10:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-52-23
Факс
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Адрес электронной почты
YuliyaChernysheva@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернышева Юлия Артуровна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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поставка ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА БЛОК-ГАРАНТ М,согласно тех.задания цеха и документации.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 12:00 GMT +313.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003533Дата и время окончания срока приема заявок поставка ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА БЛОК-ГАРАНТ М,согласно тех.задания цеха и документации. Челябинск
Подведение итогов не позднее
13.04.2020 12:0013.04.2020 12:0013.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003533Подведение итогов не позднее поставка ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА БЛОК-ГАРАНТ М,согласно тех.задания цеха и документации. Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
поставка ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА БЛОК-ГАРАНТ М,согласно тех.задания цеха и документации.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации. 1) Обязательное наличие сертификата соответствия и / или оригинальных паспортов; С поставляемой продукцией предоставить заверенные сертификаты качества товара, выданные производителем, по каждой позиции, либо один, на всю партию товара. 2) Год выпуска продукции не ранее 2020г
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ООО "Мечел Материалы"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
25.73.30.292
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4310
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