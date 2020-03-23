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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту НКТ (60,3мм, 73,03 мм) для нужд Оренбургского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Выполнение работ по текущему ремонту НКТ (60,3мм, 73,03 мм) для нужд Оренбургского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951312Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту НКТ (60,3мм, 73,03 мм) для нужд Оренбургского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008951312

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/Р/0230017/ПРУренгой/МИ/ГОС/Э/04.03.2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту НКТ (60,3мм, 73,03 мм) для нужд Оренбургского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    04.03.2020 09:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_0230017_МИ.pdf

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.stabrovskaya@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стабровская Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту НКТ (60,3мм, 73,03 мм) для нужд Оренбургского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 14:0027.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951312Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту НКТ (60,3мм, 73,03 мм) для нужд Оренбургского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту НКТ (60,3мм, 73,03 мм) для нужд Оренбургского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Начальная цена

    26 852 889,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Классификатор ОКПД2

    09.10.12.190

    Услуги, связанные с добычей нефти, газового конденсата и горючего природного газа, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616358/name/5e8196edb87334.17742457

    30.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по текущему ремонту НКТ (60,3мм, 73,03 мм) для нужд Оренбургского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»"

    Кол-во: 1.00000

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