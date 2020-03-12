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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008951369
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг текущего ремонта и аварийно-технического обслуживания 4 лифтов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.03.2020 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20,
Почтовый адрес
353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20
Контактный телефон
+7 86141 9-44-81
Факс
--
Адрес электронной почты
KhairovaIV@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хаирова Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Геленджик
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг текущего ремонта и аварийно-технического обслуживания 4 лифтов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг текущего ремонта и аварийно-технического обслуживания 4 лифтов
Начальная цена
598 089,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и закупочной документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский крайРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ
Все закупки и тендеры АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ
Адрес местонахождения
353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20,
353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20
43.29.19.110
43.29
Документация лота
Кол-во: 4.00000
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