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Номер извещения
32008951325
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
04.03.2020 09:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-32-94
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самохина Валентина Александровна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
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Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951325Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.04.2020 10:0008.04.2020 10:0008.04.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008951325Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола
Дата и время проведения
09.04.2020 10:0009.04.2020 10:0009.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008951325Дата и время проведения Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951325Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951325Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).
Начальная цена
4 496 578,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
42.11.20
42.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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