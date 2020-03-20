Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

    Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951325Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-ОлаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008951325

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    04.03.2020 09:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    приложения

    приложение

    документация

    проект договора

    схемы

    90-20_Итог_протокол_Устройств_асфальтобет_покрытия_(ПРЗ_52-2003-1А).docx

    90-20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-32-94

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951325Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.04.2020 10:0008.04.2020 10:0008.04.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008951325Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола

    Дата и время проведения

    09.04.2020 10:0009.04.2020 10:0009.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008951325Дата и время проведения Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951325Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951325Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «ММЗ» по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

    Начальная цена

    4 496 578,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл.ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/631417/name/5e9ec9ccd023d7.90725217

    21.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/631416/name/5e9ec9c8756855.73745357

    21.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП012695
    Выполнение работ по капитальному ремонту промысловой автодороги Коротчаево-Заполярное ПК205-ПК Пуров. р-н для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2022 году
    Выполнение работ по капитальному ремонту промысловой автодороги Коротчаево-Заполярное ПК205-ПК...
    586690
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 159 590 996
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012513
    Выполнение работ по устройству основания под дорожную одежду на объекте строительства «Автомобильная дорога от "Харасавэйского ГКМ до ГП-3 Бованенковского НГКМ" инвестиционного проекта обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд АО «Газстройпром»
    Выполнение работ по устройству основания под дорожную одежду на объекте строительства...
    586082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 352 949 233
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014100
    Устройство временных технологических проездов Тип 1,2, Тип 3 для строительства Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3год для нужд ООО "ССК Газрегион"
    Устройство временных технологических проездов Тип 1,2, Тип 3 для строительства Магистральный...
    592812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    514 175 263
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АВТОДОР - ТП
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211062320
    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777 – км 933 в Ростовской области". Электроснабжение» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора «Автомобильная дорога М-4 «Дон»...
    590628
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 5360936,60 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    268 046 830
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АВТОДОР - ТП
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211062232
    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777 – км 933 в Ростовской области". Освещение. Участок 1.» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора «Автомобильная дорога М-4 «Дон»...
    590652
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 10824504,60 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    541 225 230
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АВТОДОР - ТП
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211062199
    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777 – км 933 в Ростовской области. Освещение. Участок 2» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на «Автомобильная дорога М-4 «Дон»...
    590627
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 11670317,40 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    583 515 870
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АВТОДОР - ТП
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211062204
    Конкурс в электронной форме на право заключения договора «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777 – км 933 в Ростовской области". Освещение. Участок 3.» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
    Конкурс в электронной форме на право заключения договора «Автомобильная дорога М-4 «Дон»...
    590573
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 12075772,60 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    603 788 630
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АВТОДОР - ТП
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32110992798
    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777 – км 933 в Ростовской области". Шумозащитные экраны» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора «Автомобильная дорога М-4 «Дон»...
    580682
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 6435300,60 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    321 765 030
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить