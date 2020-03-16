Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка кулонометрического чувствительного элемента для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Поставка кулонометрического чувствительного элемента для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003521Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кулонометрического чувствительного элемента для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"г. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003521

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кулонометрического чувствительного элемента для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.03.2020 09:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК_1_заявка_кулономет_элемент.docx

    Извещение о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 499 429-03-17

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    Popova.EA@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кулонометрического чувствительного элемента для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003521Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кулонометрического чувствительного элемента для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"г. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 09:0016.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003521Дата и время вскрытия заявок Поставка кулонометрического чувствительного элемента для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"г. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003521Подведение итогов не позднее Поставка кулонометрического чувствительного элемента для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"г. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кулонометрического чувствительного элемента для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Начальная цена

    218 890,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д.12.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    26.51.85.110

    Комплектующие (запасные части) приборов и устройств контрольно-измерительные автоматических, гидравлических и пневматических, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/605731/name/5e721d828f6916.32916037

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка кулонометрического чувствительного элемента"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Маркетинговые исследования № 32211072905
    контрольно-измерительное оборудование
    контрольно-измерительное оборудование
    592290
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    350 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148294
    Закупка КИПиА , насосного агрегата для емкости дренажной V=100М3
    Закупка КИПиА , насосного агрегата для емкости дренажной V=100М3
    581168
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить