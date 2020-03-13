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Номер извещения
ГП003640
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка зимней спецодежды (СИЗ) для нужд ООО «ФракДжет-Волга», ООО «ФракДжет-Строй», ООО «ТранСтрой»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
ценовой запрос
Дата публикации
04.03.2020 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
413111, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г ЭНГЕЛЬС, ПР-КТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 207,
Почтовый адрес
413111, РФ, Саратовская обл., г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207
Контактный телефон
+7 927 168-56-19
Факс
+7 8453 54-47-77
Адрес электронной почты
y.marochkina@fj-volga.com
Ф.И.О. контактного лица
Марочкина Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Энгельс
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Поставка зимней спецодежды (СИЗ) для нужд ООО «ФракДжет-Волга».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 16:30 GMT +313.03.2020 16:3013.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003640Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зимней спецодежды (СИЗ) для нужд ООО «ФракДжет-Волга».Энгельс
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 16:3018.03.2020 16:3018.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003640Подведение итогов не позднее Поставка зимней спецодежды (СИЗ) для нужд ООО «ФракДжет-Волга».Энгельс
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка зимней спецодежды (СИЗ) для нужд ООО «ФракДжет-Волга».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями Информационной карты ценового запроса и приложениями к ней (Техническим заданием, проектом договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями Информационной карты ценового запроса и приложениями к ней (Техническим заданием, проектом договора)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
413111, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г ЭНГЕЛЬС, ПР-КТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 207,
413111, РФ, Саратовская обл., г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка зимней спецодежды для дорожников (СИЗ) для нужд ООО «ФракДжет-Строй»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 16:30 GMT +313.03.2020 16:3013.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003640Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зимней спецодежды для дорожников (СИЗ) для нужд ООО «ФракДжет-Строй»Энгельс
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 16:3018.03.2020 16:3018.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003640Подведение итогов не позднее Поставка зимней спецодежды для дорожников (СИЗ) для нужд ООО «ФракДжет-Строй»Энгельс
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка зимней спецодежды для дорожников (СИЗ) для нужд ООО «ФракДжет-Строй»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями Информационной карты ценового запроса и приложениями к ней (Техническим заданием, проектом договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями Информационной карты ценового запроса и приложениями к ней (Техническим заданием, проектом договора)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
413111, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г ЭНГЕЛЬС, ПР-КТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 207,
413111, РФ, Саратовская обл., г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка зимней спецодежды для дорожников (СИЗ) для нужд ООО «ТранСтрой» и ООО «ФракДжет-Волга»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 16:30 GMT +313.03.2020 16:3013.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003640Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зимней спецодежды для дорожников (СИЗ) для нужд ООО «ТранСтрой» и ООО «ФракДжет-Волга» Энгельс
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 16:3018.03.2020 16:3018.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003640Подведение итогов не позднее Поставка зимней спецодежды для дорожников (СИЗ) для нужд ООО «ТранСтрой» и ООО «ФракДжет-Волга» Энгельс
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка зимней спецодежды для дорожников (СИЗ) для нужд ООО «ТранСтрой» и ООО «ФракДжет-Волга»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями Информационной карты ценового запроса и приложениями к ней (Техническим заданием, проектом договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями Информационной карты ценового запроса и приложениями к ней (Техническим заданием, проектом договора)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
413111, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г ЭНГЕЛЬС, ПР-КТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 207,
413111, РФ, Саратовская обл., г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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