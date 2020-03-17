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Номер извещения
32008951155
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание полиграфических услуг для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
04.03.2020 09:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6263
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
aa.suslov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, 41
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 14:00 GMT +317.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951155Дата и время окончания срока приема заявок Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 14:0017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008951155Дата и время вскрытия заявок Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 08:0031.03.2020 08:0031.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951155Подведение итогов не позднее Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году
Начальная цена
792 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ОренбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
18.12.19.190
18.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Оказание полиграфических услуг по изготовлению наружной информационной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 14:00 GMT +317.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951155Дата и время окончания срока приема заявок Оказание полиграфических услуг по изготовлению наружной информационной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 14:0017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008951155Дата и время вскрытия заявок Оказание полиграфических услуг по изготовлению наружной информационной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 08:0031.03.2020 08:0031.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951155Подведение итогов не позднее Оказание полиграфических услуг по изготовлению наружной информационной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.202031.03.2020 08:0031.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951155Подведение итогов не позднее Оказание полиграфических услуг по изготовлению наружной информационной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание полиграфических услуг по изготовлению наружной информационной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году
Начальная цена
672 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ОренбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
18.12.19.190
18.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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