Оказание полиграфических услуг для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: в течение 15 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ обеими сторонами. Период оказания услуг: с момента заключения договора по 31.03.2021 г. Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием.