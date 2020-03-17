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    Главная / Торги / Оказание полиграфических услуг для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Оказание полиграфических услуг для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951155Дата и время окончания срока приема заявок Оказание полиграфических услуг по изготовлению наружной информационной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008951155

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    25

    Наименование закупки

    Оказание полиграфических услуг для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    04.03.2020 09:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008951155_Котировочный_лист.xlsx

    24-2020ГПБ_-_полиграфия.pdf

    Приложение № 2.2 Проект договора по Лоту 2

    Приложение № 2.1 Проект договора по Лоту 1

    Приложение № 4 Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок

    Приложение № 1.2 - Техническое задание по Лоту 2

    Приложение № 1.1 - Техническое задание по Лоту 1

    Информационная карта

    Приложение № 5 Горячая Линия Безопасности

    Приложение № 3 Формы основных документов

    32008951155_Котировочный_лист.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6263

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    aa.suslov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 14:00 GMT +317.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951155Дата и время окончания срока приема заявок Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 14:0017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008951155Дата и время вскрытия заявок Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 08:0031.03.2020 08:0031.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951155Подведение итогов не позднее Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 08:0031.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951155Подведение итогов не позднее Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году

    Начальная цена

    792 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ОренбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: в течение 15 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ обеими сторонами. Период оказания услуг: с момента заключения договора по 31.03.2021 г. Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    18.12.19.190

    Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    18.12

    Прочие виды полиграфической деятельности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/625495/name/5e9689bc85f711.63751933

    15.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/625492/name/5e968905eb4105.30084983

    15.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прочие виды полиграфической деятельности"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Оказание полиграфических услуг по изготовлению наружной информационной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 14:00 GMT +317.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951155Дата и время окончания срока приема заявок Оказание полиграфических услуг по изготовлению наружной информационной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 14:0017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008951155Дата и время вскрытия заявок Оказание полиграфических услуг по изготовлению наружной информационной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 08:0031.03.2020 08:0031.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951155Подведение итогов не позднее Оказание полиграфических услуг по изготовлению наружной информационной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 08:0031.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951155Подведение итогов не позднее Оказание полиграфических услуг по изготовлению наружной информационной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание полиграфических услуг по изготовлению наружной информационной продукции для нужд ООО «Оренбург Водоканал» в 2020 году

    Начальная цена

    672 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ОренбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: в течение 15 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ обеими сторонами. Период оказания услуг: с момента заключения договора по 31.03.2021 г. Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    18.12.19.190

    Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    18.12

    Прочие виды полиграфической деятельности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/625500/name/5e968b00643622.98136719

    15.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прочие виды полиграфической деятельности"

    Кол-во: 1.00000

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