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    Главная / Торги / Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиалов

    Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953381Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиаловг.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008953381

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 13:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Протокол_рассмотрения__оценки_и_сопоставления_заявок_(подведение_итогов)_РПЗ_109.pdf

    Раздел 8 документации о закупке

    Извещение ОЗП РПЗ 109

    Раздел 9 документации о закупке

    Документация ОЗП РПЗ 109

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-82-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    V.Chajkovskij@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Чайковский Виктор Иванович

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 08:00 GMT +317.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953381Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиаловг.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 08:0017.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008953381Дата и время вскрытия заявок Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиаловг.Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 23:5925.03.2020 23:5925.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953381Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиаловг.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 23:5925.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953381Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиаловг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиалов

    Начальная цена

    14 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    700 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    700 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (раздел 8 документации о закупке)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12.000

    Услуги по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611045/name/5e79d51d5ab427.26146517

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

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