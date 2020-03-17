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Номер извещения
32008953381
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 13:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
Контактный телефон
+7 499 912-82-78
Факс
Адрес электронной почты
V.Chajkovskij@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Чайковский Виктор Иванович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 08:00 GMT +317.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953381Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиаловг.Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 08:0017.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008953381Дата и время вскрытия заявок Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиаловг.Москва
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 23:5925.03.2020 23:5925.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953381Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиаловг.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Добровольное медицинское страхование работников АО "ЦЭНКИ" и его филиалов
Начальная цена
14 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
700 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦЭНКИ"
Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
65.12.12.000
65.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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