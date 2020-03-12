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    Главная / Торги / Поставка безалкогольных напитков для торговли на АГЗС

    Поставка безалкогольных напитков для торговли на АГЗС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003518Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение напитков компании безалкогольных напитков для торговли на АГЗСАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003518

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГЭС-029/2020

    Наименование закупки

    Поставка безалкогольных напитков для торговли на АГЗС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Анализ предложений в электронной форме

    Дата публикации

    04.03.2020 08:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    итоговый_протокол_закупка_не_состоялась.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2010

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    supportroc@ges-povolje.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Николай Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение напитков компании безалкогольных напитков для торговли на АГЗС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003518Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение напитков компании безалкогольных напитков для торговли на АГЗСАстрахань

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2020 16:0012.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003518Подведение итогов не позднее Приобретение напитков компании безалкогольных напитков для торговли на АГЗСАстрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003518Подведение итогов не позднее Приобретение напитков компании безалкогольных напитков для торговли на АГЗСАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение напитков компании безалкогольных напитков для торговли на АГЗС

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Астраханская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставленного товара производится Покупателем с отсрочкой платежа в течение 21 (двадцать одного) календарного дня. Поставка осуществляется партиями по заявкам заказчика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    11.07.19.190

    Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    11.07.2

    Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод

    Документация лота

    Проект договора

    04.03.2020

    Файл технисеского задания

    04.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598199/name/5e6a083d146f09.82457217

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод"

    Кол-во: 12.00000

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