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    Главная / Торги / Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)

    Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951134Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008951134

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    04.03.2020 08:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    60-20.pdf

    60-20_Пресс_кривошипный.docx

    проект договора

    извещение

    документация

    приложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951134Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)Йошкар-Ола

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008951134Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)Йошкар-Ола

    Дата и время проведения

    31.03.2020 10:0031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008951134Дата и время проведения Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)Йошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    01.04.2020 14:0001.04.2020 14:0001.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951134Подведение итогов не позднее Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.202001.04.2020 14:0001.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951134Подведение итогов не позднее Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)

    Начальная цена

    1 198 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    28.41.33.130

    Прессы гидравлические

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/615841/name/5e7e099c887663.50215301

    27.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/615842/name/5e7e09a2677961.13346176

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлообрабатывающего оборудования"

    Кол-во: 2.00000

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