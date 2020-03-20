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Номер извещения
32008951134
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
04.03.2020 08:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самохина Валентина Александровна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
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Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951134Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)Йошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008951134Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)Йошкар-Ола
Дата и время проведения
31.03.2020 10:0031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008951134Дата и время проведения Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)Йошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
01.04.2020 14:0001.04.2020 14:0001.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951134Подведение итогов не позднее Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)Йошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.04.202001.04.2020 14:0001.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951134Подведение итогов не позднее Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)Йошкар-Ола
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пресса кривошипного КД2124 или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к Договору)
Начальная цена
1 198 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
28.41.33.130
28.41
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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