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    Главная / Торги / Металлопрокат (Лист 14х1500х6000 Ст3сп5)

    Металлопрокат (Лист 14х1500х6000 Ст3сп5)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003515Дата и время окончания срока приема заявок Лист 14х1500х6000 Ст3сп5СызраньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003515

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлопрокат (Лист 14х1500х6000 Ст3сп5)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 08:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    Типовой договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЯЖМАШ
    Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ

    Юридический адрес

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,

    Почтовый адрес

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8464 37-89-99 доб. 4835

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    85118@tyazhmash.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дукин Сергей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Сызрань

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лист 14х1500х6000 Ст3сп5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 08:00 GMT +310.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003515Дата и время окончания срока приема заявок Лист 14х1500х6000 Ст3сп5Сызрань

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 08:0010.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003515Дата и время вскрытия заявок Лист 14х1500х6000 Ст3сп5Сызрань

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 14:0013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003515Подведение итогов не позднее Лист 14х1500х6000 Ст3сп5Сызрань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003515Подведение итогов не позднее Лист 14х1500х6000 Ст3сп5Сызрань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист 14х1500х6000 Ст3сп5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1.9 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    446010, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата: согласно п. 2 Типового договора. Поставка: - март 2020 г.; Доставка до склада АО «ТЯЖМАШ». Обязательное требование: - Металл Российского производства, ПАО Северсталь; - Предоставление сертификатов качества/соответствия продукции в строгом соответствии с указанной номенклатурой; - Предоставление коммерческого предложения со сроком действия не менее 30 календарных дней.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЯЖМАШ
    Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ

    Адрес местонахождения

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    24.10.31.000

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист 14х1500х6000 Ст3сп5"

    Кол-во: 1.9

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