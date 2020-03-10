www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003515
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлопрокат (Лист 14х1500х6000 Ст3сп5)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 08:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
Почтовый адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8464 37-89-99 доб. 4835
Факс
--
Адрес электронной почты
85118@tyazhmash.com
Ф.И.О. контактного лица
Дукин Сергей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Сызрань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лист 14х1500х6000 Ст3сп5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 08:00 GMT +310.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003515Дата и время окончания срока приема заявок Лист 14х1500х6000 Ст3сп5Сызрань
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 08:0010.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003515Дата и время вскрытия заявок Лист 14х1500х6000 Ст3сп5Сызрань
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 14:0013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003515Подведение итогов не позднее Лист 14х1500х6000 Ст3сп5Сызрань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист 14х1500х6000 Ст3сп5
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1.9 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
446010, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТЯЖМАШ
Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ
Адрес местонахождения
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
24.10.31.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.9
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.