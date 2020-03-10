Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата: согласно п. 2 Типового договора. Поставка: - март 2020 г.; Доставка до склада АО «ТЯЖМАШ». Обязательное требование: - Металл Российского производства, ПАО Северсталь; - Предоставление сертификатов качества/соответствия продукции в строгом соответствии с указанной номенклатурой; - Предоставление коммерческого предложения со сроком действия не менее 30 календарных дней.