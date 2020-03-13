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Номер извещения
ГП003524
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Рельсы КР 70, КР 120. Наличие сертификата. Недопустима поставка Б/У рельс.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 09:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68506
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
kpoleshchuk@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полещук Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Рельсы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 12:30 GMT +313.03.2020 12:3013.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003524Дата и время окончания срока приема заявок Рельсы.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
29.05.2020 12:3029.05.2020 12:3029.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003524Подведение итогов не позднее Рельсы.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.05.202029.05.2020 12:3029.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003524Подведение итогов не позднее Рельсы.Белорецкий
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рельсы.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно док-ии
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 3
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