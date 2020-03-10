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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ

    Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 14:4510.03.2020 14:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003608Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003608

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Протокол_ГП003608.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4660

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    vi.rozhkov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рожков Виталий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 14:45 GMT +310.03.2020 14:4510.03.2020 14:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003608Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2020 17:3024.03.2020 17:3024.03.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003608Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 17:3024.03.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003608Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Лимит по перевозке: 5 000 тн по 31.12.2020 г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Заявке ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет в течение 30 банковских дней с момента подписания акта оказанных услуг и предоставления всех отчетных документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/634402/name/5ea2a109eeba64.25948274

    24.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дополнительные точки на погрузке/выгрузке при перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ, руб. без учёта НДС"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    03.06.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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