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Номер извещения
ГП003608
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4660
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
vi.rozhkov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рожков Виталий Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 14:45 GMT +310.03.2020 14:4510.03.2020 14:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003608Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФМосква
Подведение итогов не позднее
24.03.2020 17:3024.03.2020 17:3024.03.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003608Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лимит по перевозке: 5 000 тн по 31.12.2020 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Заявке ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
49.4
49.4
Документация лота
Кол-во: 1
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