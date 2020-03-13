запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации или обезвреживанию отходов производства III класса опасности

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008950849 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации или обезвреживанию отходов производства III класса опасности Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ

Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ Юридический адрес 426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3, Почтовый адрес 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Контактный телефон +7 3412 90-32-20 Факс +7 3412 90-32-20 Адрес электронной почты 047@kupol.ru Ф.И.О. контактного лица Черезова Елена Юрьевна Место рассмотрения предложений Ижевск, Песочная, 3 Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru