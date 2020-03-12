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Номер извещения
ГП003513
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение экспертизы промышленной безопасности Объектов ООО "БЗФ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 07:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
Почтовый адрес
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
Контактный телефон
+7 3953 49-59-73
Факс
--
Адрес электронной почты
natalya.butchenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бутченко Наталья Петровна
Место рассмотрения предложений
Братск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
В соответствии с Техническим заданием произвести экспертизу промышленной безопасности на Объектах ООО "БЗФ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003513Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с Техническим заданием произвести экспертизу промышленной безопасности на Объектах ООО "БЗФ" Братск
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 12:0012.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003513Дата и время вскрытия заявок В соответствии с Техническим заданием произвести экспертизу промышленной безопасности на Объектах ООО "БЗФ" Братск
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 12:0030.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003513Подведение итогов не позднее В соответствии с Техническим заданием произвести экспертизу промышленной безопасности на Объектах ООО "БЗФ" Братск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
В соответствии с Техническим заданием произвести экспертизу промышленной безопасности на Объектах ООО "БЗФ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В объемах предусмотренных проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «БЗФ», 665700, Иркутская область, город Братск, Промышленный район П01, Сооружение 11/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
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Документация лота
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