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    Главная / Торги / Проведение экспертизы промышленной безопасности Объектов ООО "БЗФ"

    Проведение экспертизы промышленной безопасности Объектов ООО "БЗФ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003513Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с Техническим заданием произвести экспертизу промышленной безопасности на Объектах ООО "БЗФ" БратскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003513

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение экспертизы промышленной безопасности Объектов ООО "БЗФ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 07:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003513_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-59-73

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    natalya.butchenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бутченко Наталья Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    В соответствии с Техническим заданием произвести экспертизу промышленной безопасности на Объектах ООО "БЗФ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003513Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с Техническим заданием произвести экспертизу промышленной безопасности на Объектах ООО "БЗФ" Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 12:0012.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003513Дата и время вскрытия заявок В соответствии с Техническим заданием произвести экспертизу промышленной безопасности на Объектах ООО "БЗФ" Братск

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 12:0030.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003513Подведение итогов не позднее В соответствии с Техническим заданием произвести экспертизу промышленной безопасности на Объектах ООО "БЗФ" Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003513Подведение итогов не позднее В соответствии с Техническим заданием произвести экспертизу промышленной безопасности на Объектах ООО "БЗФ" Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    В соответствии с Техническим заданием произвести экспертизу промышленной безопасности на Объектах ООО "БЗФ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В объемах предусмотренных проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «БЗФ», 665700, Иркутская область, город Братск, Промышленный район П01, Сооружение 11/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желаемый срок оплаты по договору в течение 90 дней со дня подписания обеими сторонами акта и получения счета-фактуры от подрядчика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614477/name/5e7d942f2e2094.47353180

    27.03.2020

    Закупочная документация

    10.03.2020

    Техническое задание

    10.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение экспертизы промышленной безопасности Объектов ООО "БЗФ""

    Кол-во:

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