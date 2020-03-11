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    Главная / Торги / Поставка полиэтиленовых изделий 5п

    Поставка полиэтиленовых изделий 5п

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950770Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовых изделийг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 27, кабинет 403Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008950770

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка полиэтиленовых изделий 5п

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 07:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Документация

    Техническое задание

    Протокол_итогов_20200312-5п.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 3467 36-19-06

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    Logistika.ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Силкин Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 27, кабинет 403

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка полиэтиленовых изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950770Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовых изделийг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 27, кабинет 403

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовых изделий

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 25.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар производится безналичным расчетом путем перечисления Покупателем денежных средств в размере 100 (Сто) процентной оплаты на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения товара Покупателем и подписания товарной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    22.22.1

    Изделия пластмассовые упаковочные

    Классификатор ОКВЭД2

    22.22

    Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598817/name/5e6a33d88a6e46.13362002

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 145938.00000

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    Прием заявок:
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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