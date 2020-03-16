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Номер извещения
32008950753
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Москва
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 07:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 4112 49-12-27
Факс
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Адрес электронной почты
Bubyakin.Danil@yakutia.aero
Ф.И.О. контактного лица
Бубякин Данил Данилович
Место рассмотрения предложений
Якутск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Москва
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 05:00 GMT +316.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950753Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутск
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 05:0016.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008950753Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутск
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 08:0018.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутск
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Москва
Начальная цена
13 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
56.29.11
56.29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Москва
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 05:00 GMT +316.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950753Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутск
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 05:0016.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008950753Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутск
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 08:0018.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутск
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Москва
Начальная цена
72 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
56.29.11
56.29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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