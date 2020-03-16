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    Главная / Торги / Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Москва

    Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Москва

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950753Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008950753

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Москва

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 07:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация word

    Документация скан

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Юридический адрес

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    Почтовый адрес

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Контактный телефон

    +7 4112 49-12-27

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Bubyakin.Danil@yakutia.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Бубякин Данил Данилович

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Москва

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 05:00 GMT +316.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950753Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутск

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 05:0016.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008950753Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутск

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2020 08:0018.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Москва

    Начальная цена

    13 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    56.29.11

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору и предоставляемые транспортным предприятиям

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29.1

    Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору"

    Кол-во:

    Лот 2

    Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Москва

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 05:00 GMT +316.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950753Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутск

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 05:0016.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008950753Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутск

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2020 08:0018.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. МоскваЯкутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Москва

    Начальная цена

    72 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    56.29.11

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору и предоставляемые транспортным предприятиям

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29.1

    Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору"

    Кол-во:

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