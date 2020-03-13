Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты за оказанные услуги производятся по счетам Исполнителя, в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ для Исполнителей, относящихся к Субъектам Малого и Среднего Предпринимательства (СМСП).