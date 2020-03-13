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    Главная / Торги / Выполнение работ на проведение комплексного диагностического обследования технического состояния силовых трансформаторов для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

    Выполнение работ на проведение комплексного диагностического обследования технического состояния силовых трансформаторов для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950748Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению комплексного диагностического состояния силовых трансформаторов для нужд АО «Электросеть»МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008950748

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ЭС/МР

    Наименование закупки

    Выполнение работ на проведение комплексного диагностического обследования технического состояния силовых трансформаторов для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 07:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПР№32008950748_Диагностика_трансф-в.pdf

    Закупочная документация

    Проект Договора

    Техническое задание

    Приложение №1 к Тех.заданию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 38475 7-30-19

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Olga.Mezurnashvili@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мезурнашвили Ольга Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению комплексного диагностического состояния силовых трансформаторов для нужд АО «Электросеть»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.04.202020.04.2020 11:0020.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950748Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению комплексного диагностического состояния силовых трансформаторов для нужд АО «Электросеть»Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению комплексного диагностического состояния силовых трансформаторов для нужд АО «Электросеть»

    Начальная цена

    2 128 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с требованиями Тех.задания.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск. В соответствие с Приложением №1 к Тех.заданию.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты за оказанные услуги производятся по счетам Исполнителя, в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ для Исполнителей, относящихся к Субъектам Малого и Среднего Предпринимательства (СМСП).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    71.20.13

    Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/621331/name/5e8e944ed6a061.67266606

    09.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по проведению комплексного диагностического состояния силовых трансформаторов "

    Кол-во: 1.00000

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