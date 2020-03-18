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    Главная / Торги / Поставка кранов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка кранов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 15:0018.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950994Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кранов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург, ул. Потехина,41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008950994

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    24

    Наименование закупки

    Поставка кранов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 08:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная карта

    Приложение 1 - Техническое задание

    Приложение 2 - Проект договора

    Приложение 4 - Критерии оценки

    Приложение 3 - Формы подачи предложений

    Приложение 5 - Памятка ГЛБ

    32008950994_Котировочный_лист.xlsx

    31-2020ГПБ_-_краны.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    3532 доб.370000

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    t.zelenina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зеленина Татьяна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Потехина,41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кранов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 15:00 GMT +318.03.2020 15:0018.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950994Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кранов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург, ул. Потехина,41

    Подведение итогов не позднее

    09.04.2020 08:0009.04.2020 08:0009.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950994Подведение итогов не позднее Поставка кранов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург, ул. Потехина,41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.202009.04.2020 08:0009.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950994Подведение итогов не позднее Поставка кранов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург, ул. Потехина,41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кранов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    635 232,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург ул. Потехина, д.41. Базис поставки может быть изменен в пределах МО г. Оренбург. Точный базис поставки указывается в каждой Отгрузочной разнарядке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата:в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке). Поставка: в течение 10 календарных дней с момента направления заявки (Отгрузочной разнарядки) на электронную почту Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и затворы дисковые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/651535/name/5ecb6ec7f0e4d8.89242566

    25.05.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/651531/name/5ecb6e37598c49.44440213

    25.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый фланцевый стальной Д-50 Ру-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/г Д-15 Ру-16"

    Кол-во: 104

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/г Д-20 Ру-16"

    Кол-во: 90

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/г Д-25 Ру-16"

    Кол-во: 62

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/г Д-32 Ру-16"

    Кол-во: 101

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/г Д-40 Ру-16"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/г Д-50 Ру-16"

    Кол-во: 31

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой водоразборный латунь 15ММ 10КГ/СМ2 ручной (вентиль) НР"

    Кол-во: 99

    "Позиция 9"

    "Кран трехходовой д15"

    Кол-во: 247

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/ш Д-15 Ру-16"

    Кол-во: 33

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/ш Д-20 Ру-16"

    Кол-во: 31

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/ш Д-25 Ру-16"

    Кол-во: 215

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/ш Д-32 Ру-16"

    Кол-во: 126

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/ш Д-40 Ру-16"

    Кол-во: 42

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/ш Д-50 Ру-16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Вентиль запорный бронзовый муфтовый Д-15 Ру-10"

    Кол-во: 34

    "Позиция 17"

    "Вентиль запорный бронзовый муфтовый Д-20 Ру-10"

    Кол-во: 18

    "Позиция 18"

    "Вентиль запорный бронзовый муфтовый Д-25 Ру-10"

    Кол-во: 24

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