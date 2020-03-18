Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата:в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке). Поставка: в течение 10 календарных дней с момента направления заявки (Отгрузочной разнарядки) на электронную почту Поставщика.