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    Главная / Торги / Лист ст. 12Х18Н10Т

    Лист ст. 12Х18Н10Т

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951363Дата и время окончания срока приема заявок Лист 12Х18Н10Тг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008951363

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лист ст. 12Х18Н10Т

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 09:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.2_Протокол_Лист_12х18н10т_ЗК_итоги_МСП_12з.docx

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 35167 2-56-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    МАВРИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лист 12Х18Н10Т

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951363Подведение итогов не позднее Лист 12Х18Н10Тг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист 12Х18Н10Т

    Начальная цена

    2 061 619,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская обл., г. Усть – Катав, ул. Заводская, д. 1, стр. 1, пом. 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)» Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика (приложение № 3 настоящего Договора) в течение 7 (семи) календарных дней с момента согласования Заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    24.10.33.000

    Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601946/name/5e6f5cc999eed9.08409492

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 4.00000

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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
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    Регион:
    Московская область
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